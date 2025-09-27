Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють мадридські Атлетіко та Реал.

Мадридські Атлетіко та Реал зіграють у дербі у сьомому турі іспанської Ла Ліги на Метрополітано.

Дієго Сімеоне, після перемоги в дербі над Райо Вальєкано (3:2), використав із перших хвилин Ленгле в центрі оборони, тоді як Сімеоне на Ніко Гонсалес гратимуть на флангах півзахисту, а Серлот долучиться до нападу.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Леванте (1:4), залучив до стартового складу Карвахаля та Мілітао в обороні, тоді як Чуамені гратиме в центрі поля, а Беллінгем розташується під нападниками.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ленгле, Ле Норман, Ганцко — Сімеоне, Барріос, Коке, Гонсалес — Серлот, Альварес.

Запасні: Муссо, Руджері, Моліна, Пубіль, Галан, Костіс, Галлагер, Баена, Сейду, Грізманн, Мартін, Распадорі.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Алаба, Камавінга, Ендрік, Родріго, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Мастантуоно.



Гра Атлетіко — Реал почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.