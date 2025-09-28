Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 27 вересня 2025 року.

Мадридське дербі 7-го туру Ла Ліги подарувало справжній футбольний вибух на Ванда Метрополітано. Атлетіко Дієго Сімеоне з перших хвилин задав шалений темп, чим приголомшив сусідів. У підсумку Реал Хабі Алонсо, який досі йшов без втрат очок, зазнав нищівної поразки з рахунком 5:2.

Вже на 15-й хвилині Ле Норман ударом головою відкрив рахунок, але Реал швидко відігрався: Мбаппе на 25-й та Гюлер на 36-й хвилинах вивели гостей уперед. Однак ще до перерви Серлот після навісу Коке зрівняв — 2:2.

Після відпочинку Атлетіко взяв гру під контроль. Альварес на 52-й хвилині реалізував пенальті, а ще через чверть години поклав м’яч у "дев’ятку" прямим ударом зі штрафного. Крапку поставив Грізманн у компенсований час після помилки Вальверде.

Таким чином, Атлетіко здобув найбільш гучну перемогу над Реалом останніх років і повернув інтригу в боротьбу за лідерство в чемпіонаті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Реал Мадрид в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Реал Мадрид 5:2

Голи: Ле Норман, 15 , Серлот, 45+3, Альварес, 52 (пен.), 64, Грізманн, 90+4 — Мбаппе, 25, Гюлер, 36



Атлетіко: Облак — Льоренте, Ленгле, Ле Норман, Ганцко (Галан, 83) — Сімеоне (Баена, 90+2), Барріос, Коке, Гонсалес (Грізманн, 83) — Серлот (Галлагер, 67), Альварес (Моліна, 90+2).

Реал: Куртуа — Карвахаль (Камавінга, 59), Мілітао (Асенсіо, 46), Гюйсен (Ф. Гарсія, 89), Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Мастантуоно, 59) — Беллінгем (Родріго, 70) — Мбаппе, Вінісіус.



Попередження: Серлот, Гонсалес, Ленгле, Сімеоне, Галлагер — Гюлер, Асенсіо, Карерас, Мастантуоно