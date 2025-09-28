Іспанія

Левандовські забив переможний м’яч після блискавичної передачі Ямаля, який повернувся після травми.

У центральному матчі 7-го туру Ла Ліги Барселона на домашньому стадіоні здобула вольову перемогу над Реал Сосьєдад — 2:1.

Баски відкрили рахунок на 31-й хвилині — Барренечеа прорвався флангом і прострілив на Одріосолу, який у шпагаті переправив м’яч у сітку. Екс-гравець мадридського Реала вийшов у старті через травму Арамбуру на розминці.

Барселона, яка грала без низки ключових гравців, включилася ближче до завершення першого тайму. Команда Фліка зрівняла рахунок після подачі Рашфорда з кутового — Кунде ефектно замкнув головою.

Після перерви каталонці посилили тиск. На полі з’явився 17-річний Ламін Ямаль, який лише повернувся після травми. Уже за 62 секунди він віддав результативну передачу на Левандовські — Роберт з лінії воротарського встановив остаточний рахунок 2:1.

Ямаль згодом забив і сам, однак VAR зафіксував офсайд. Наприкінці матчу команди обмінялися ударами в поперечку — Кубо та Левандовські були близькі до голів.

Барселона — Реал Сосьєдад 2:1

Голи: Одріосола, 31 — Кунде, 43, Левандовський, 59

Барселона: Щенсний — Кунде, Араухо, Крістенсен, Мартін (Е.Гарсія) — Педро Фернандес (Ольмо), де Йонг, Педрі (Касадо) — Барджі (Ямаль), Левандовські, Рашфорд (Торрес)

Реал Сосьдад: Реміро — Одріосола (Гомез), Зубелдія, Чалета-Цар, Муньоз, — Гуедеш (Кубо), Горрочатегі, Туррієнтес (Солер), Барренечеа (Садік) — Оярсабаль, Марін (Мендез)

Попередження: Зубельдія, Кунде, Чалета-Цар