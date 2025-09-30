Іспанія

Англійський захисник вибув через травму стегна.

Стало відомо, коли латераль мадридського Реала Трент Александер-Арнольд може повернутися до ладу.

Англійський футболіст отримав пошкодження задньої поверхні стегна. За інформацією газети Marca, повернення захисника очікується після паузи на ігри національних збірних в жовтні. Александер-Арнольд має бути готовий до поєдинку проти Хетафе, запланованого на 19 жовтня.

Нагадуємо, що Трент перейшов до Королівського клубу з Ліверпуля влітку 2025 року.

У поточному сезоні захисник взяв участь у чотирьох зустрічах іспанської Ла Ліги, не відзначившись гольовими діями.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати двох зірок Челсі.