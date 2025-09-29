Іспанія

Енцо Фернандес та Мойзес Кайседо — на прицілі "бланкос".

Як повідомляє TBR Football, Реал продовжує спостерігати за двома півзахисниками Челсі — Енцо Фернандесом та Мойзесом Кайседо.

Відмічається, що "бланкос" стежив за обома гравцями ще до їхніх переходів до лондонського клубу. Нагадаємо, що Енцо перейшов в Челсі з Бенфіки за 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а Мойзес — з Брайтону за 107.

Обидва гравці швидко стали важливими в Лондоні та сформували чудовий дует в центрі поля. Реалу дуже подобається обидва гравці та вони наразі обмірковують варіанти цих переходів.

Керівництво "бланкос" високо оцінює Феде Вальверде, Едуардо Камавінгу та Орельєна Чуамені, проте їх не покидає думка, що цим гравцям чогось бракує.

Також відзначається, що окрім Фернандеса та Кайседо, в шорт-лісті Реалу знаходяться гравці ПСЖ та Крістал Пелас — Жоау Невеш та Адам Вортон відповідно.

В цьому сезоні 24-річний Фернандес провів за Челсі 15 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі. Його контракт з "синіми" розрахований до літа 2032-го року. 23-річний Кайседо, в свою чергу, зіграв 12 ігор, забив два голи та віддав одну передачу. Його договір діє до літа 2031-го.