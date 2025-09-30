Іспанія

Юний українець вразив у Юнацькій лізі УЄФА!

Ілля Волошин яскраво дебютував за юніорську команду Реала U-19 у Юнацькій лізі УЄФА, відбивши пенальті у грі другого туру проти казахстанського Кайрата. Матч завершився впевненою перемогою мадридців із рахунком 4:1.

На 23-й хвилині гри, коли Реал вів 2:0, арбітр призначив пенальті у ворота мадридців. Волошин блискуче зреагував, вгадавши напрям удару Азамата Туякбаєва, і відбив 11-метровий. Захисники Реала оперативно вибили м’яч, зберігши перевагу.

Illias Voloshyn saves the penalty!!! pic.twitter.com/y5HwkSixAW — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 30, 2025

Попри те, що на 58-й хвилині Ілля пропустив гол від Ісмаїла Бекболата, Реал забив ще два м’ячі, завершивши матч із розгромним рахунком 4:1.

Дебютував він кількома днями раніше, 27 вересня, у чемпіонаті Іспанії проти Юніостас де Саламанки (2:1).