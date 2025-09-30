Іспанія

Новачок Ла Ліги змінив усе буквально за дві хвилини наприкінці зустрічі, упоравшись з усіма негараздами.

У перенесеному матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги Реал Ов’єдо здобув важливу перемогу на полі Валенсії з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок вже на 4-й хвилині: Арно Данжума скористався точним пасом Луїса Ріоха і пробив під праву стійку, а на 75-й була ідеальна можливість оформити дубль — вінгер "кажанів", утім, не реалізував пенальті.

Реал Ов’єдо, у свою чергу, зумів відігратися лише наприкінці матчу: спершу Лука Ілич зрівняв рахунок на 85-й хвилині, а одразу після цього Саломон Рондон точним ударом на 86-й хвилині приніс у підсумку своїй команді перемогу.

Матч не обійшовся й без емоцій: Ілич отримав жовту картку на 71-й хвилині, а на 90+3’ був вилучений за другий "гірчичник". Утім, Реал Ов’єдо відзначився волею характеру та змусив Валенсію розчаровано залишати поле після втрати перемоги на власному стадіоні — ще й втрати саме таким чином.

Валенсія — Реал Ов`єдо 1:2

Голи: Данжума, 4 - Ілич, 85, Рондон, 86

Нереалізований пенальті: Данжума, 75 (Валенсія)

Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Таррега, Діакабі, Гая — Ріоха (Рамазані, 88), Сантамарія, Герра (Бельтран, 55), Данжума (Раба, 78) — Алмейда (Пепелу, 55), Дуро (Лопес, 55)

Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо, Кальво, Карму, Альхассан — Ассан (Костас, 88), Дендонкер, Коломбатто, Брекало (Ілич, 65) — Рейна (Рондон, 76), Віньяс (Чайра, 76)

Попередження: Таррега — Віньяс, Ілич, Рейна

Вилучення: Ілич, 90+3 (Ов'єдо)