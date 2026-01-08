Іспанія

Головний тренер мадридського клубу підтримав бразильського вінгера перед півфіналом Суперкубку Іспанії.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував роль Вінісіуса Жуніора у команді напередодні півфінального матчу Суперкубку Іспанії проти Атлетіко. Алонсо наголосив на важливості форварда та його впливі на гру клубу.

"Попереду довгий сезон, Віні буде важливим. Він нам потрібен у найкращій формі, щоб отримував задоволення від гри. Коли він робить це, дає нам іскру. Ми повинні знайти його. Це фундаментальний гравець для нас", – сказав Алонсо.

Ці слова тренера прозвучали після того, як Вінісіуса освистали вболівальники Реала під час заміни у матчі чемпіонату Іспанії проти Бетісу (5:1). Алонсо закликав підтримувати бразильського вінгера і визнати його значення для команди.