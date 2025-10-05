Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу восьмого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 5 жовтня, розпочавшись о 17:15.

Цей поєдинок стане випробуванням для Барселони, яка прагне реабілітуватися після невдачі в Лізі чемпіонів.

Севілья — Барселона

Неділя, 5 жовтня, 17:15, стадіон Естадіо Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Севілья готується прийняти Барселону на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан у неділю вдень, прагнучи скористатися можливими втомою гостей після їхнього матчу в Лізі чемпіонів. Минулого сезону “Лос Нервіоненсес” фінішували 17-ми в Ла Лізі, що стало їхнім найгіршим результатом із часу вильоту в 1999-2000 роках, лише на одне очко випередивши зону вильоту.

Цього сезону команда Матіаса Алмейди демонструє прогрес, набравши 10 очок у семи турах. Після стартових поразок від Атлетік Більбао та Хетафе Севілья виграла три з п’яти останніх матчів у чемпіонаті, здолавши Жирону, Алавес і Райо Вальєкано, причому в останній грі перемогу 1:0 приніс гол Акора Адамса на пізніх хвилинах.

Барселона, у свою чергу, прагне відновитися після прикрої поразки 1:2 від ПСЖ у Лізі чемпіонів у середу, де чинний європейський чемпіон здобув сенсаційну перемогу на полі каталонців. У Ла Лізі команда Гансі Фліка набрала 19 очок у семи матчах. Барселона здобула перемогу 2:1 над Реал Сосьєдадом минулого вікенду, а єдина втрата очок у чемпіонаті сталася у виїзному матчі проти Райо Вальєкано перед вересневою міжнародною паузою. Каталонці перебувають у чудовій формі, вигравши сім останніх матчів проти Севільї в Ла Лізі, включно з розгромами 5:1 і 4:1 минулого сезону.

Барселона домінує в очних зустрічах із Севільєю, вигравши 117 із 201 матчу в усіх турнірах, і не програвала цій команді в чемпіонаті з жовтня 2015 року. “Блаугранас” є явними фаворитами цього поєдинку, спираючись на атакувальну міць. Однак Севілья, підкріплена домашньою підтримкою та нещодавніми успіхами, може створити проблеми, якщо скористається втомою Барселони після європейського матчу. Для “Лос Нервіоненсес” позитивний результат може стати поштовхом для боротьби за єврокубкові місця, тоді як Барселона прагне зміцнити лідерство перед складним графіком.

Орієнтовні склади

Севілья: Влаходімос — Кардосо, Маркао, Аспілікуета — Кармона, Агуме, Менді, Суазо — Санчес, Ромеро, Варгас.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, де Йонг — Ямал, Ольмо, Рашфорд — Левандовські.

Поточна форма

Очні зустрічі