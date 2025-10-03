Француз провів потужний місяць.
Кіліан Мбаппе, laliga
03 жовтня 2025, 21:22
Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії за підсумками вересня. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
26-річний француз у минулому місяця в чотирьох матчах, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.
На нагороду також претендували Педрі (Барселона), Пабло Форнальс (Бетіс), Рубен Варгас (Севілья) та Карл Етта-Ейонг (Леванте).
Зазначимо, що для Мбаппе ця нагорода стала першою у кар'єрі.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе став найкращим гравцем другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.