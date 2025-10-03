Іспанія

Француз провів потужний місяць.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії за підсумками вересня. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

26-річний француз у минулому місяця в чотирьох матчах, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

На нагороду також претендували Педрі (Барселона), Пабло Форнальс (Бетіс), Рубен Варгас (Севілья) та Карл Етта-Ейонг (Леванте).

Зазначимо, що для Мбаппе ця нагорода стала першою у кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став найкращим гравцем другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.