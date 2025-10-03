В Барселоні ця заява викличе обурення.
luis de la fuente, getty images
03 жовтня 2025, 22:52
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про травму вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля. Його слова наводить El Mundo Deportivo.
"Я завжди говорю правду. У футболі нормально грати з певним дискомфортом чи болем.
Під час матчу він не повідомляв про жодні проблеми, лише пізніше він щось відчув, втім лікарі можуть пояснити це краще за мене. Це просто реальність футболу — нічого незвичайного в цьому немає", — сказав де ла Фуенте.
Зазначимо, що Іспанія у жовтні зіграє проти національних команд Грузії (11 жовтня) та Болгарії (14 жовтня).
Раніше повідомлялося, що Ямаль знову отримав травму.