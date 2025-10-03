Іспанія

В Барселоні ця заява викличе обурення.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про травму вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Я завжди говорю правду. У футболі нормально грати з певним дискомфортом чи болем.

Під час матчу він не повідомляв про жодні проблеми, лише пізніше він щось відчув, втім лікарі можуть пояснити це краще за мене. Це просто реальність футболу — нічого незвичайного в цьому немає", — сказав де ла Фуенте.

Зазначимо, що Іспанія у жовтні зіграє проти національних команд Грузії (11 жовтня) та Болгарії (14 жовтня).

Раніше повідомлялося, що Ямаль знову отримав травму.