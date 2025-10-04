Іспанія

Команда Алессіо Ліскі знає, як забивати наприкінці таймів — причому обох.

Стартовий матч 8-го туру Ла Ліги у Памплоні подарував драматичну розв’язку. Осасуна здолала Хетафе з рахунком 2:1, вирвавши три очки на останніх хвилинах.

Гості відкрили рахунок на 23-й хвилині — Борха Майораль у дотик завершив атаку точним ударом. Проте ще до перерви Осасуна зрівняла зусиллями Ікера Бретонеса, який відзначився на 45+3 хвилині.

Коли здавалося, що команди розійдуться нічиєю, Рубен Гарсія виконав навіс, а Алехандро Катена замкнув подачу на 90-й хвилині, встановивши фінальний рахунок 2:1 на користь Осасуни.

Осасуна — Хетафе 2:1

Голи: Бретонес, 45+3, Катена, 90 - Майораль, 23

Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Крус (Рауль Гарсія, 66) — Розьє, Монкайола, Торро (Рубен Гарсія, 46; Еррандо, 90+2), Гомес, Бретонес — Будімір, Муньйос (Барха, 84)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Абкар (Джене, 46), Ріко — Феменія, Мілья, Арамбаррі, Мартін (Нею, 46) — Майораль (Хуанмі, 75), Санкріс (Гомес да Коста, 74)

Попередження: Барха — Мартін, Мілья, Нею, да Коста