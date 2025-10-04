Іспанія

Француз незадоволений німецьким тренером.

Колишній нападник Барселони Тьєррі Анрі розкритикував тактичний підхід головного тренера каталонської команди Гансі Фліка у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:2). Цитує французьку легенду EL Mundo Deportivo.

"Ви не можете грати в Лізі чемпіонів з такою високою лінією оборони. Коли ви граєте проти великих команд, з таким підходом ви відкриваєте себе. Кожна проста атака може закінчитися голом. І саме це сталося проти ПСЖ. Ми завжди згадували про це, але вони не хотіли змінюватися.



Іноді тренери можуть бути впертими зі своєю стратегією, але у важливих матчах це може дорого коштувати вам", — заявив Анрі.

Нагадаємо, що Тьєррі Анрі в якості головного тренера три місяці пропрацював в Монако, трішки більше року в Монреаль Імпакт (зараз Клеб де Фут Монреаль — прим.), в молодіжній та олімпійській збірних Франції. На Олімпіаді-2024 в Парижі його команда здобула срібні медалі.