Француз незадоволений німецьким тренером.
thierry henry, getty images
04 жовтня 2025, 14:23
Колишній нападник Барселони Тьєррі Анрі розкритикував тактичний підхід головного тренера каталонської команди Гансі Фліка у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:2). Цитує французьку легенду EL Mundo Deportivo.
"Ви не можете грати в Лізі чемпіонів з такою високою лінією оборони. Коли ви граєте проти великих команд, з таким підходом ви відкриваєте себе. Кожна проста атака може закінчитися голом. І саме це сталося проти ПСЖ. Ми завжди згадували про це, але вони не хотіли змінюватися.
Іноді тренери можуть бути впертими зі своєю стратегією, але у важливих матчах це може дорого коштувати вам", — заявив Анрі.
Нагадаємо, що Тьєррі Анрі в якості головного тренера три місяці пропрацював в Монако, трішки більше року в Монреаль Імпакт (зараз Клеб де Фут Монреаль — прим.), в молодіжній та олімпійській збірних Франції. На Олімпіаді-2024 в Парижі його команда здобула срібні медалі.