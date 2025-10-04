Іспанія

Тренер Барселони вірить у прогрес команди та закликає до стабільності.

У суботу, 5 жовтня, Барселона проведе матч 8-го туру Ла Ліги проти Севільї. Поєдинок відбудеться на стадіоні суперника, а стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Перед грою головний тренер каталонського клубу Гансі Флік поспілкувався з журналістами та поділився своїми очікуваннями:

"Всі були розчаровані (після поразки від ПСЖ), і коли ми аналізуємо ситуацію, ми повинні бути розумнішими в деяких моментах. Ми завжди повинні уникати відволікаючих факторів, працювати як єдина команда і вчитися. Наша ідея тиску на суперника є ключовою. Я думаю, що ми були кращими в останніх іграх, ми тренуємося щодня, і це процес. Матч проти Севільї дуже важливий".

Флік також наголосив на важливості командного духу:

"Йдеться про єдність. Це було причиною нашого успіху минулого сезону. Всі хотіли одного – бути голодними до перемог і не зосереджуватись лише на собі. Це ключ до хорошого сезону. Ми наполегливо працюємо для цього, і все зводиться до поваги до команди, клубу, вболівальників. Мені дуже сподобалося те, що я побачив після перерви: ми добре тренувалися, у нас правильний менталітет. Ми перегортаємо сторінку, і команда у гарному настрої".

Нагадаємо, що цього тижня Барселона у матчі основного етапу Ліги чемпіонів поступилася Парі Сен-Жермен на своєму полі з рахунком 1:2.