Іспанія

Гості змогли здобути три очки завдяки голам Альвареса та Ейонга.

Леванте здобув важливу перемогу в матчі 8 туру іспанської Ла Ліги, обігравши Реал Ов’єдо з рахунком 2:0.

Перший гол був забитий на 30-й хвилині — Альварес реалізував момент і вивів гостей уперед. У другому таймі. Леванте закріпив перевагу завдяки точному удару Ейонга на 72-й хвилині.

Реал Ов’єдо, на тлі провального першого тайму, намагався переломити хід зустрічі після перерви, але так і не зміг забити.

Реал Ов`єдо — Леванте 0:2

Голи: Альварес, 30, Ейонг, 72

Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо, Баї, Карму, Альхассан — Ассан, Дендонкер (Форес, 83), Коломбатто (Еджарія, 74), Брекало (Чайра, 46) — Рейна (Касорла, 58), Рондон (Віньяс, 58)

Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено, Санчес — Альварес (Гарсія, 80), Арріага, Венседор (Мартінес, 66), Бруге (Рей, 66) — Ейонг (Кояліпу, 87), Ромеро (Луїс Моралес, 80)

Попередження: Рондон, Костас — Тольян, Морено