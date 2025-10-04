Гості змогли здобути три очки завдяки голам Альвареса та Ейонга.
Реал Ов`єдо — Леванте, getty images
04 жовтня 2025, 16:59
Леванте здобув важливу перемогу в матчі 8 туру іспанської Ла Ліги, обігравши Реал Ов’єдо з рахунком 2:0.
Перший гол був забитий на 30-й хвилині — Альварес реалізував момент і вивів гостей уперед. У другому таймі. Леванте закріпив перевагу завдяки точному удару Ейонга на 72-й хвилині.
Реал Ов’єдо, на тлі провального першого тайму, намагався переломити хід зустрічі після перерви, але так і не зміг забити.
Реал Ов`єдо — Леванте 0:2
Голи: Альварес, 30, Ейонг, 72
Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо, Баї, Карму, Альхассан — Ассан, Дендонкер (Форес, 83), Коломбатто (Еджарія, 74), Брекало (Чайра, 46) — Рейна (Касорла, 58), Рондон (Віньяс, 58)
Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено, Санчес — Альварес (Гарсія, 80), Арріага, Венседор (Мартінес, 66), Бруге (Рей, 66) — Ейонг (Кояліпу, 87), Ромеро (Луїс Моралес, 80)
Попередження: Рондон, Костас — Тольян, Морено