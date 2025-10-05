Алавійці сильніші за валенсійців.
Алавес, getty imsges
05 жовтня 2025, 17:13
В рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Алавес на Естадіо Мендісороса приймав Ельче.
В підсумку господарі поля здобули доволі впевнену перемогу із рахунком 3:1. У Алавеса відзначилися Вісенте, Мартінес та Боє. Єдиний м'яч у гостей забил Андре Сілва, для якого цей гол став третім у чотирьох останніх матчах.
Алавес — Ельче 3:1
Голи: Вісенте, 75 (пен), Мартінес, 81, Боє, 90+5 - Сілва, 90+3
Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко, Енрікес — Бланко (Суарес, 72), Ібаньєс (Аленья, 72) — Калебе (Вісенте, 37), Боє, Реббаш (Гевара, 72) — Мартінес (Парада, 85)
Ельче: Пенья — Чуст, Аффенгрубер, Бігас — Нуньєс (Петро, 85), Діангана (Нету, 46), Фебас, Агуадо (Нванкво Дональд, 80), Валера — Родрігес, Мір (Сілва, 69)
Попередження: Пачеко, Бланко, Отто — Діангана
Вилучення: Аффенгрубер, 79