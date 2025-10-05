Іспанія

Алавійці сильніші за валенсійців.

В рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Алавес на Естадіо Мендісороса приймав Ельче.

В підсумку господарі поля здобули доволі впевнену перемогу із рахунком 3:1. У Алавеса відзначилися Вісенте, Мартінес та Боє. Єдиний м'яч у гостей забил Андре Сілва, для якого цей гол став третім у чотирьох останніх матчах.