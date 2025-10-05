Іспанія

Завершилися два матчі чемпіонату Іспанії.

В рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол приймав Бетіс, а Райо Вальєкано поїхав у гості в Доностію.

Реал Сосьєдад — Райо Вальєкано 0:1

Гол: Пача, 84

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — Мендес (Марін, 80), Горрочатегі, Солер (Сучич, 61), Барренечеа (Каррікабуру, 80) — Гедеш (Кубо, 61), Оярсабаль

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс (Вертрауд, 71), Чаваррія — Лопес, Валентін, Паласон (Діас, 65) — де Фрутос (Пача, 77), Алемао (Нтека, 77), Гарсія (Перес, 46)

Попередження: Леже

Після цього поєдинку Реал Сосьєдад знаходиться на 19 місці в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. В свою чергу Райо розмістився на 14 розиції.

Еспаньйол — Реал Бетіс 1:2