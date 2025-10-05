Завершилися два матчі чемпіонату Іспанії.
getty images
05 жовтня 2025, 22:05
В рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол приймав Бетіс, а Райо Вальєкано поїхав у гості в Доностію.
Реал Сосьєдад — Райо Вальєкано 0:1
Гол: Пача, 84
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — Мендес (Марін, 80), Горрочатегі, Солер (Сучич, 61), Барренечеа (Каррікабуру, 80) — Гедеш (Кубо, 61), Оярсабаль
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс (Вертрауд, 71), Чаваррія — Лопес, Валентін, Паласон (Діас, 65) — де Фрутос (Пача, 77), Алемао (Нтека, 77), Гарсія (Перес, 46)
Попередження: Леже
Після цього поєдинку Реал Сосьєдад знаходиться на 19 місці в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. В свою чергу Райо розмістився на 14 розиції.
Еспаньйол — Реал Бетіс 1:2
Голи: Лосано, 15 - Кучо, 54, Еззалзулі, 63
Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі (Санчес, 83), Рідель, Кабрера, Ромеро — Пуадо, Лосано (Колеошо, 68), Еспосіто (Терратс, 83), Долан (Гарсія, 68) — Фернандес, Мілья (Гонсалес, 60)
Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін, Натан, Гомес, Родрігес — Рока, Форнальс (Альтіміра, 77) — Антоні (Руїбаль, 77), Ло Чельсо (Рікельме, 68), Еззалзулі — Кучо (Бакамбу, 90)
Попередження: Мілья
Завдяки цій перемозі команда Мануель Пеллегріні піднялася в зону Ліги чемпіонів, розташувавшись на 4 місці.