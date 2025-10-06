Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 5 жовтня 2025 року.

Севілья розгромила Барселону на своєму полі в матчі 8-го туру Ла Ліги – 4:1. Гості відкрили рахунок завдяки пенальті Алексіса Санчеса, але вже до перерви Севілья вела 2:0. Барселона змогла відповісти голом Рашфорда, проте Левандовськи не реалізував пенальті, а в другому таймі господарі довели рахунок до розгрому. Це друга поразка каталонців поспіль. Севілья посідає 4-е місце в таблиці, Барселона — друга.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Барселона у рамках 8-го туру Ла Ліги-2025/26:

Севілья — Барселона 4:1

Голи: Санчес, 13 (пен), Ромеро, 37, Кармона, 90, Адамс, 90+6 - Рашфорд, 45+7

Севілья: Влаходімос — Кармона, Аспілікуета, Тейшейра, Суасо — Менді (Пеке, 73), Агуме, Соу (Гудель, 61) — Санчес (Еджуке, 90), Ромеро (Адамс, 61), Варгас (Янузай, 72)

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо (Бальде, 46), Кубарсі, Мартін (Гарсія, 46) — Педрі, де Йонг (Крістенсен, 88) — Рашфорд, Ольмо, Торрес (Бардагжі, 69) — Левандовські

Попередження: Тейшейра, Ромеро, Янузай, Агуме — Мартін, Торрес, Йонг, Рашфорд

Вилучення: Пеке, 90+3