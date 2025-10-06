Іспанія

Уругвайський хавбек залишиться в Реалі та відпочине перед наступними поєдинками.

Універсальний півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде не буде викликаний до збірної Уругваю на найближчі жовтневі матчі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, рішення було ухвалене спільно з тренерським штабом національної команди. Гравець залишиться в Мадриді, щоб відпочити та підготуватися до наступних матчів.

У жовтні Уругвай проведе дві товариські зустрічі: 10 жовтня проти Домініканської Республіки та 13 жовтня проти Узбекистану. В цих поєдинках, як можна зрозуміти, Феде Вальверде участі не братиме.