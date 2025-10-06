Уругвайський хавбек залишиться в Реалі та відпочине перед наступними поєдинками.
Феде Вальверде, Getty Images
06 жовтня 2025, 20:40
Універсальний півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде не буде викликаний до збірної Уругваю на найближчі жовтневі матчі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, рішення було ухвалене спільно з тренерським штабом національної команди. Гравець залишиться в Мадриді, щоб відпочити та підготуватися до наступних матчів.
У жовтні Уругвай проведе дві товариські зустрічі: 10 жовтня проти Домініканської Республіки та 13 жовтня проти Узбекистану. В цих поєдинках, як можна зрозуміти, Феде Вальверде участі не братиме.