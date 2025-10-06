Іспанія

Португалець може переїхати до Каталонії.

Каталонська Барселона має намір запросити до свого складу півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілву. Про це повідомляє портал Caught Offside.

За інформацією джерела, каталонський клуб хоче підписати 31-річного португальця наступного літа на правах вільного агента, скориставшись тим, що у нього завершується трудова угода з "містянами" по завершенню поточного сезону.

Зазначається, що цю ідею активно просуває спортивний директор "синьо-гранатових" Деку. Португальський функціонер вже встановив контакт з оточенням гравця.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Ман Сіті дев'ять матчів та віддав одну результативну передачу.