Португалець може переїхати до Каталонії.
Бернарду, getty images
06 жовтня 2025, 20:53
Каталонська Барселона має намір запросити до свого складу півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілву. Про це повідомляє портал Caught Offside.
За інформацією джерела, каталонський клуб хоче підписати 31-річного португальця наступного літа на правах вільного агента, скориставшись тим, що у нього завершується трудова угода з "містянами" по завершенню поточного сезону.
Зазначається, що цю ідею активно просуває спортивний директор "синьо-гранатових" Деку. Португальський функціонер вже встановив контакт з оточенням гравця.
Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Ман Сіті дев'ять матчів та віддав одну результативну передачу.