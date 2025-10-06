Каталонська Барселона має намір запросити до свого складу півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілву. Про це повідомляє портал Caught Offside.

За інформацією джерела, каталонський клуб хоче підписати 31-річного португальця наступного літа на правах вільного агента, скориставшись тим, що у нього завершується трудова угода з "містянами" по завершенню поточного сезону.

Зазначається, що цю ідею активно просуває спортивний директор "синьо-гранатових" Деку. Португальський функціонер вже встановив контакт з оточенням гравця.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Ман Сіті дев'ять матчів та віддав одну результативну передачу.