Іспанія

Клуб Ла Ліги розпрощався з наставником через низькі результати.

Іспанський Ов’єдо офіційно оголосив про відставку головного тренера Велько Пауновича, повідомляє пресслужба клубу.

Разом із сербським фахівцем команду залишили й його помічники. Рішення було прийнято на тлі незадовільних результатів у поточному сезоні.

Ов’єдо цього року повернувся до Ла Ліги, але перебуває в нижній частині турнірної таблиці. Після восьми турів команда набрала лише шість очок і посідає 16-те місце.

Наступний матч Ов’єдо проведе вдома проти Еспаньйола. Поєдинок заплановано на п’ятницю, 17 жовтня, зі стартовим свистком о 22:00.