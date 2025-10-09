Клуб Ла Ліги розпрощався з наставником через низькі результати.
Велько Паунович, Getty Images
09 жовтня 2025, 12:56
Іспанський Ов’єдо офіційно оголосив про відставку головного тренера Велько Пауновича, повідомляє пресслужба клубу.
Разом із сербським фахівцем команду залишили й його помічники. Рішення було прийнято на тлі незадовільних результатів у поточному сезоні.
Ов’єдо цього року повернувся до Ла Ліги, але перебуває в нижній частині турнірної таблиці. Після восьми турів команда набрала лише шість очок і посідає 16-те місце.
Наступний матч Ов’єдо проведе вдома проти Еспаньйола. Поєдинок заплановано на п’ятницю, 17 жовтня, зі стартовим свистком о 22:00.