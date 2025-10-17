Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 17-20 жовтня.

Іспанська Ла Ліга повертається після паузи на матчі національних команд! Дев'ятий тур чемпіонату Іспанії-2025/26 буде відкрито протистоянням в Ов'єдо сьогодні, 17 жовтня.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 17 жовтня, 22:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Реал Ов'єдо нещодавно звільнив Велько Пауновича й повернув Луїса Карріона. Паунович допоміг клубу повернутися до Ла Ліги після 24-х сезонів поза "елітою", але здобуття шести очок у попередніх восьми турах керівництво не влаштувало. Вихованець Барселони Карріон і сам ледь не вивів Реал Ов'єдо до найвищого дивізіону країни, але у фіналі плей-оф у 2024 році його підопічні поступилися... Еспаньйолу!

Підопічні Маноло Гонсалеса успішно стартували в новому сезоні Ла Ліги, але до цієї дуелі підходять на тлі чотирьох поспіль матчів без перемог. Не на боці Еспаньйола й відповідна історія протистоянь. Так, Реал Ов'єдо п'ять разів обіграв клуб із Барселони вдома в минулих десяти поєдинках (також три нічиї і дві поразки).

прогноз 1:1

Субота, 18 жовтня, 13:00. Рамон Санчес-Пісхуан, Севілья

Після несподіваного домашнього розгрому Барселони (4:1) туром раніше Севілья намагатиметься здобути третю поспіль перемогу в Ла Лізі вперше з квітня 2024 року. Тоді вона припала якраз на матч проти Мальорки вдома (2:1). У попередніх десяти таких протистояннях у чемпіонаті суботні господарі поля сім разів святкували звитягу, двічі зіграли внічию й тільки раз поступилися — в листопаді 2010 року (1:2).

Мальорка нині перебуває на дні турнірної таблиці Ла Ліги. Ще кілька невдач цілком можуть виявитися для Ягоби Аррасате фатальними. П'ять або менше очок після стартових восьми матчів кампанії серед "еліти" клуб не мав із сезону-2005/06. Тоді він усе одно залишився в найвищому дивізіоні країни, але без зміни головного тренера не обійшлося (Грегоріо Мансано замість Ектора Купера після 22 туру).

прогноз 2:1

Субота, 18 жовтня, 17:15. Естаді Олімпік Льюїс Кумпаньш, Барселона

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 18.10.2025.

Субота, 18 жовтня, 19:30. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Вільярреал до цієї дуелі підходить на тлі серії з 11 домашніх матчів без поразок у всіх турнірах. У шести випадках підопічні Марселіно втримали свої ворота "сухими", тоді як їхні суперники загалом пропустили 26 голів! У той же час Вільярреал виграв тільки один із п'яти попередніх поєдинків із Реалом Бетіс удома, також раз зігравши внічию й зазнавши трьох поразок (всі — 1:2).

Сам Реал Бетіс на виїзді в сезоні-2025/26 ще не програвав, але й виглядав недостатньо переконливо, раніше поділивши очки з Ельче, Сельтою й Леванте. Колектив Мануеля Пеллегріні не знає смаку поразок із середини вересня (4В, 2Н), тож його спроможність гідно поборотися з Вільярреалом сумнівів не викликає.

прогноз 2:1

Субота, 18 жовтня, 22:00. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 18.10.2025.

Неділя, 19 жовтня, 15:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче

Ельче Едера Сарабії, найкращого тренера турніру у вересні, зараз виконує роль головного відкриття нової кампанії Ла Ліги. У стартових семи матчах клуб уникнув поразок, але туром раніше безпрограшна серія перервалася у Віторії-Гастейс, де місцевий Алавес завдав йому поразки з рахунком 1:3. Вдома Ельче набрав 10 із 12 можливих очок, тож легко гостям навряд чи буде.

Атлетік Більбао на початку жовтня, схоже, подолав свою кризу. Після шести поспіль матчів без звитяг (1Н, 5П), у чотирьох з яких підопічні Ернесто Вальверде не порадували бодай одним голом, їм удалося впоратися з Мальоркою вдома (2:1). У попередніх п'яти виїзних поєдинках з Ельче в Ла Лізі Атлетік Більбао двічі святкував здобуття трьох очок, двічі зіграв із суперником унічию (обидва — 0:0) й раз поступився йому.

прогноз 0:0

Неділя, 19 жовтня, 17:15. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго

Для Сельти старт нової кампанії Ла Ліги видався не надто вдалим. Клуб із Віго туром раніше залишився єдиним без перемог у чемпіонаті. Підопічні Клаудіо Хіральдеса шість разів зіграли внічию (всі — 1:1), тоді як за весь сезон-2024/25 нічиїх у рамках цього ж турніру в них було сім. До перемоги над Реалом Сосьєдад у грудні 2024 року вдома Сельта програла йому шість разів поспіль.

Реал Сосьєдад усе ще перебуває в пошуку найкращої версії себе після відходу Іманоля Альгуасіля. Вперше із сезону-2014/15 клуб має менше шести очок за підсумками стартових восьми матчів. Реал Сосьєдад також набрав усього два залікових бала в попередніх восьми поєдинках Ла Ліги на виїзді, тож не виключено, що й цього разу в його прихильників не буде багато приводів для святкувань.

прогноз 1:0

Неділя, 19 жовтня, 19:30. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія

Леванте повернувся до Ла Ліги й стартував із трьох поразок, але зібрався й потім набрав вісім очок за п'ять матчів. Помітну роль в успіхах колективу Хуліана Калеро відіграють орендований у Вільярреала Карл Етта Ейонг, на рахунку якого чотири гола та один асист із моменту дебюту за клуб із Валенсії, та Іван Ромеро (стільки ж голів). Обороні Райо Вальєкано доведеться попітніти, щоб стримати ефективну атаку суперника.

Підопічні Іньїго Переса не надто радують своїх уболівальників на початку нової кампанії чемпіонату. Для Райо Вальєкано це найгірший із сезону-2018/19 старт у Ла Лізі й тоді клуб фінішував 20-м і вилетів. Тим не менш, дві свої перемоги в ході поточної кампанії він здобув саме на виїзді, розібравшись із Жироною й впоравшись із Реалом Сосьєдад туром раніше.

прогноз 2:2

Неділя, 19 жовтня, 22:00. Колісеум, Хетафе

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 19.10.2025.

Понеділок, 20 жовтня, 22:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Алавес і Валенсія в понеділок закриють черговий тур чемпіонату Іспанії. Господарі поля сподіватимуться на продовження своєї вдалої серії з шести матчів (4В, 2Н) проти цього суперника. Як і Валенсія, Алавес виглядає нестабільно, тож буде недивно, якщо гра на стадіоні Мендісорроса виявиться однією з найбільш сумбурних у цьому турі.

Підопічні Карлоса Корберана на виїзді в Ла Лізі не перемагають від початку травня (2Н, 4П). Започаткував цю серію якраз колектив Едуардо Коудета, здобувши домашню перемогу з рахунком 1:0. Попереду у Валенсії ще складніші поєдинки, тож зараз клубу необхідно набрати форму й у якнайкращому вигляді підійти до них.

прогноз 1:1

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

