Ексфутболіст намагається знайти себе поза футболом.

Колишній валлійський нападник Гарет Бейл завершив виступи на професійному рівні ще на початку 2023 року й відтоді намагається бути активним інвестором у різноманітні футбольні проєкти.

Наприклад, 36-річний ексвиконавець нещодавно зробив уже другу пропозицію щодо придбання клубу Кардіфф Сіті.

Про своє майбутнє в цій ролі Бейл у останньому інтерв’ю розмірковував наступним чином:

"Мене завжди лякала ймовірність збанкрутувати. Ми постійно бачимо статті про спортсменів, які завершують кар'єру та зрештою стають банкрутами. Вони просто не знають, як розпоряджатися своїми грошима, вони не знають, що робити з усім цим, що вони заробили за свою кар’єру.

Багато спортсменів живуть розкішним життям, чого я намагався ніколи не робити. Я завжди звертав увагу на те, яким буде моє життя після футболу.

Коли ти закінчуєш кар’єру, тобі перестають платити. І як тоді люди перебудовують своє життя?

Я завжди намагався диверсифікувати свій капітал. У мене була початкова ідея інвестувати свої гроші в кілька проєктів. І якщо однин із них зазнає невдачі, я хоча б не втрачу все.

Кардіфф Сіті? Це клуб, який вже кілька років перебуває в занепаді, але він має великий потенціал, будучи єдиним клубом у місті", — заявив колишній футболіст.

Нагадаємо, що заробіток Бейла лише під час виступів за Реал склав понад 170 млн євро.