Нападник пропустить матч проти Жирони через дискомфорт.
Ферран Торрес, Getty Images
17 жовтня 2025, 14:12
Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про стан здоров’я нападника Феррана Торреса.
У клубі зазначили, що 26-річний іспанець досі відчуває дискомфорт через розтягнення м’язів задньої поверхні стегна лівої ноги.
Як запобіжний захід, Торрес пропустить матч Ла Ліги проти Жирони. У сезоні-2025/26 Ферран провів 10 матчів, забивши п’ять голів.
Поєдинок Барселона — Жирона розпочнеться 18 жовтня о 17:15.