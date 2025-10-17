Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про стан здоров’я нападника Феррана Торреса.

У клубі зазначили, що 26-річний іспанець досі відчуває дискомфорт через розтягнення м’язів задньої поверхні стегна лівої ноги.

Як запобіжний захід, Торрес пропустить матч Ла Ліги проти Жирони. У сезоні-2025/26 Ферран провів 10 матчів, забивши п’ять голів.

Поєдинок Барселона — Жирона розпочнеться 18 жовтня о 17:15. 