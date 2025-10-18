Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 18 жовтня, розпочавшись о 17:15.

Цей поєдинок стане каталонським дербі, де Барселона прагне перервати серію невдач.

Барселона — Жирона

Субота, 18 жовтня, 17:00, стадіон Естаді Олімпік Люїс Компаньш, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона прагне повернутися до перемог у Ла Лізі після двох поспіль поразок, приймаючи каталонських суперників Жирону на Естаді Олімпік Люїс Компаньш у суботу вдень. Команда Гансі Фліка зазнала приголомшливої поразки 1:4 від Севільї перед міжнародною паузою в жовтні, а перед цим поступилася ПСЖ 1:2 вдома в Лізі чемпіонів. Ці невдачі посунули “блаугранас” на друге місце в Ла Лізі з відставанням у два очки від лідера Реал Мадрида.

Перемога над Жироною дозволить Барселоні повернутися на вершину таблиці. Попереду в каталонців два домашні матчі проти Жирони та Олімпіакоса, а також ключове виїзне Ель Класіко проти Реал Мадрида 26 жовтня. Обидві команди мають проблеми з травмами, і низка ключових гравців змагається за місце в складі перед першим Класіко сезону-2025/26. Минулого сезону Барселона здобула перемоги над Жироною вдома і на виїзді з рахунком 4:1, але в кампанії-2023/24 Жирона виграла обидва матчі.

Жирона увійшла в міжнародну паузу після перемоги 2:1 над Валенсією, що стала їхньою першою перемогою в Ла Лізі сезону-2025/26. Команда Мічела переживає складний старт, набравши шість очок у восьми матчах із однією перемогою, трьома нічиїми та чотирма поразками, що залишає їх на 18-му місці, на одному рівні з 17-м Реал Овьєдо. Проте “біло-червоні” не програють у трьох останніх матчах і зазнали лише однієї поразки в п’яти останніх іграх чемпіонату. У сезоні-2023/24 Жирона сенсаційно фінішувала третьою, але минулого сезону опустилася до 16-го місця, лише на очко випередивши зону вильоту. Мічел прагне піднятися в таблиці в найближчі тижні.

Барселона має значну перевагу в історії протистоянь із Жироною, вигравши сім із 11 матчів і забивши 35 голів, що становить у середньому понад три м’ячі за гру проти каталонських суперників. “Блаугранас” є явними фаворитами цього поєдинку, але Жирона сподівається скористатися травмами в складі Барселони. Для господарів цей матч є критично важливим для повернення впевненості перед складним графіком, тоді як Жирона прагне здобути очки, щоб відірватися від зони вильоту.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.25, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 10.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

Орієнтовні склади

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Педрі, де Йонг — Ямаль, Фермін, Барджі — Рашфорд.

Жирона: Газзаніга — Рейс, Блінд, Мартінес — Рінкон, Соліс, Вітсель, Морено — Рока, Ванат, Хіль.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:2

