Іспанія

Досвідчений австрійський захисник, повністю оговтавшись від важкої травми, заявив про свою готовність боротися за місце в основному складі "вершкових"

Після виснажливого періоду відновлення, пов'язаного з розривом передньої хрестоподібної зв'язки, отриманим у грудні 2023 року, 33-річний футболіст нарешті почувається "собою" і перебуває у відмінній фізичній формі.

Повідомляється, що Алаба вже протягом двох місяців тренується у звичайному режимі разом з командою та готовий довести свою незамінність. ​Гравець більше не згоден бути резервістом і прагне повернути собі ключову роль в оборонних побудовах мадридського клубу.

В умовах високої конкуренції з боку Антоніо Рюдігера, Едера Мілітао та інших, Алаба налаштований рішуче і готовий кинути виклик, щоб знову стати незаперечним гравцем стартового складу Реал Мадрид.

У цьому сезоні Ла Ліги Алаба відіграв два поєдинки, виходячи на заключні хвилини другого тайму.