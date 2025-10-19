Іспанія

Зірковий нападник мадридського Реала повністю відновився після травми та тренувався у загальній групі, що дає йому змогу взяти участь у найближчому матчі.

​Кіліан Мбаппе повернувся до повноцінної роботи напередодні матчу 9-го туру Ла Ліги проти Хетафе. Французький форвард пропустив частину тренувального процесу через проблеми з гомілкостопом, які він отримав ще до міжнародної паузи. ​

Після дострокового повернення зі збірної, медичний штаб Реала провів обстеження, яке не виявило серйозного ушкодження. Проте, з міркувань обережності, гравцю надали кілька днів на відновлення за індивідуальною програмою.

​У п'ятницю Мбаппе провів перше повноцінне тренування з командою. Його повернення є чудовою новиною для головного тренера Хабі Алонсо, особливо напередодні важливих матчів, серед яких в Ель Класіко проти Барселони наступного тижня.

Готовність лідера атаки підтвердив і сам тренер, заявивши на передматчевій пресконференції: "Так, Кіліан Мбаппе повернувся і може вийти у стартовому складі проти Хетафе".

Нагадаємо що матч Реал Хетафе відбудеться сьогодні о 22:00.