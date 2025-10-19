Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 19 жовтня, розпочавшись о 22:00.

Реал Мадрид прагнутиме здобути другу поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії, але їм протистоятиме Хетафе, який демонструє відносно солідний старт у цьому сезоні.

Хетафе — Реал Мадрид

Неділя, 19 жовтня, 22:00, стадіон Coliseum, Хетафе

Реал Мадрид прагне повернутися до перемог у вищому дивізіоні Іспанії, приймаючи Хетафе в суботу ввечері. Хетафе демонструє відносно солідну гру в Ла Лізі цього сезону, маючи в активі три перемоги, дві нічиї та три поразки у восьми матчах. Ці 11 очок дозволяють їм посідати поважне 11-те місце перед дев'ятим туром.

"Темно-сині" фінішували 13-ми минулого сезону, тому цього року команда Хосе Бордаласа має простір для прогресу і націлена на перше фінішування у верхній половині таблиці з часів сезону-2019/20. Щоправда, Хетафе не перемагав у лізі з 13 вересня, коли обіграв Реал Овьєдо (який грав удесятьох), набравши лише два очки в останніх чотирьох іграх. На міжнародну паузу вони пішли після поразки 1:2 від Осасуни.

Команда Хабі Алонсо пішла на жовтневу міжнародну паузу після вражаючої перемоги 3:1 над Вільярреалом. Є велика ймовірність, що Реал Мадрид опуститься на друге місце до моменту початку цього матчу (анонс був написаний у п'ятницю — Football.ua), проте він залишатиметься явним фаворитом на здобуття трьох очок, особливо напередодні ключового поєдинку Ліги чемпіонів проти італійського Ювентуса наступного тижня та Ель Класіко проти Барселони 26 жовтня.

Хетафе зустрічався з Реал Мадрид 40 разів, зазнавши 30 поразок. Вони програли "вершковим" у кожній з останніх семи ігор. Реал Мадрид виграв 1:0 у відповідному матчі минулого сезону і програв Хетафе на виїзді лише раз із серпня 2012 року, що демонструє складність завдання для господарів. Втім, п'ять із шести поразок Реал Мадрид від Хетафе припали саме на виїзні матчі, а "Королівський клуб" мав багато гравців у національних збірних, що може трохи зрівняти шанси команд цього вікенду.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Хетафе оцінюється показником 6.66. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Орієнтовні склади

Хетафе: Сорія — Даконам, Абкар, Дуарте — Феменія, Мілла, Арамбаррі, Ріко — Мартін — Лісо, Майораль.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Асенсіо, Каррерас — Гюлер, Чуамені, Беллінгем — Мастантуоно, Мбаппе, Вінісіус.

Поточна форма

Очні зустрічі

