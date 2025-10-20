Іспанія

Мадридці дотиснули суперника в меншості — Хетафе догравав матч удев’ятьох, а Лунін знову залишився в запасі.

У матчі 9‑го туру Ла Ліги, який відбувся 19 жовтня на стадіоні Coliseum, мадридський Реал на виїзді переграв Хетафе з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Кіліан Мбаппе за десять хвилин до кінця гри після передачі Арди Гюлера.

Господарі поля зазнали серйозних кадрових втрат: на 77‑й хвилині Аллан Ньом отримав пряму червону картку, а пізніше й Алекс Санкріс також був вилучений — в результаті Хетафе завершив поєдинок удев’ятьох.

Український голкіпер Андрій Лунін знову не потрапив до стартового складу Реала, залишившись у резерві, тоді як у воротах зіграв Тібо Куртуа.

Завдяки цій перемозі Реал набрав 24 очки та вийшов на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, випередивши Барселону (22 очки).

Хетафе — Реал 0:1

Голи: Мбаппе 80

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Ріко — Феменія (Ньом 76), Мартін (Камара 87), Мілья, Арамбаррі, Санкріс — Лісо (Гомес да Коста 90)

Реал: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Алаба (Асенсіо 46), Каррерас — Чуамені, Камавінга (Гюлер 65), Беллінгем (Гонсало 86) — Мастантуоно (Вінісіус 55), Родріго (Браїм 86), Мбаппе

Попередження: Дуарте 48, Феменія 63, Санкріс 74 — Чуамені 90+5

Вилучення: Ньом 77, Санкріс 84 (друга жовта)