Іспанія

Без голів на Естадіо Мендісорроса.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Валенсія вирушила у гості до Алавеса.

Господарі домінували в цьому протистоянні з "кажанами", проте довести бодай одну з чисельних атак їм не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував нічию — 0:0.

Алавес — Валенсія 0:0

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко — Калебе (Вісенте, 61), Ібаньєс (Аленья, 60), Бланко, Реббаш (Суарес, 60), Енрікес — Боє, Мартінес (Гуріді, 71)

Валенсія: Агірресабала — Коррея, Таррега, Копете, Гая — Ріоха, Герра (Сантамарія, 80), Пепелу, Данжума (Раба, 71) — Дуро (Бельтран, 80), Лопес

Попередження: Енрікес — Лопес, Сантамарія