Іспанія

Тривожні новини від "блаугранас" перед Ель-Класіко.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг ризикує пропустити майбутній центральний матч десятого туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реалу. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у 28-річного нідерландця було виявлено гастроентерит, через що він пропустив сьогоднішнє тренування.

Тренерський штаб "Блаугранас" сподівається, що де Йонг все-таки зможе встигнути відновитися до Ель-Класіко.

Також зазначимо, що з цієї причини минулий матч проти Олімпіакоса (6:1) у Лізі чемпіонів пропустив захисник Андреас Крістенсен, який досі не повернувся до загальної групи "синьо-гранатових".

У нинішньому сезоні де Йонг провів десять матчів і віддав два асисти. На рахунку Крістенсена дев'ять поєдинків.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид – Барселона відбудеться у неділю, 26 жовтня, о 17:15 за Києвом.