Іспанія

Каталонський клуб стежить за форвардом Атлетіко, однак висока ціна та стабільне становище мадридців ускладнюють потенційний перехід.

Керівництво Барселони уважно стежить за виступами нападника Атлетіко Хуліана Альвареса та розглядає його як одного з можливих кандидатів на підсилення атакувальної лінії. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, спортивний директор каталонців Деку протягом останніх місяців підтримував контакти з оточенням аргентинського форварда. Втім, наразі Барселона не має фінансових можливостей для здійснення такого трансферу та не готова вступати в цінову боротьбу за гравця, усвідомлюючи, що сума відступних може бути надзвичайно високою.

Ситуацію ускладнює й позиція Атлетіко. Контракт Альвареса з мадридським клубом чинний до 2030 року, а після нещодавніх інвестицій з боку фонду Apollo Group "матрацники" не відчувають потреби продавати своїх лідерів.

У поточному сезоні Ла Ліги аргентинський нападник провів 18 матчів, у яких забив 7 м’ячів та віддав 3 результативні передачі.