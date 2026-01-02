Каталонський клуб стежить за форвардом Атлетіко, однак висока ціна та стабільне становище мадридців ускладнюють потенційний перехід.
Хуліан Альварес, Getty Images
02 січня 2026, 11:25
Керівництво Барселони уважно стежить за виступами нападника Атлетіко Хуліана Альвареса та розглядає його як одного з можливих кандидатів на підсилення атакувальної лінії. Про це повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, спортивний директор каталонців Деку протягом останніх місяців підтримував контакти з оточенням аргентинського форварда. Втім, наразі Барселона не має фінансових можливостей для здійснення такого трансферу та не готова вступати в цінову боротьбу за гравця, усвідомлюючи, що сума відступних може бути надзвичайно високою.
Ситуацію ускладнює й позиція Атлетіко. Контракт Альвареса з мадридським клубом чинний до 2030 року, а після нещодавніх інвестицій з боку фонду Apollo Group "матрацники" не відчувають потреби продавати своїх лідерів.
У поточному сезоні Ла Ліги аргентинський нападник провів 18 матчів, у яких забив 7 м’ячів та віддав 3 результативні передачі.