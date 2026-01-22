Іспанія

Один із лідерів каталонців вибув через травму стегна, отриману в матчі Ліги чемпіонів проти Славії.

Барселона у середу здобула виїзну перемогу над Славією з рахунком 4:2, проте поєдинок затьмарився пошкодженням Педрі. 23-річний півзахисник був змушений залишити поле у другому таймі.

На офіційному сайті "синьо-гранатових" з'явилися результати медичного обстеження гравця. У хавбека діагностували травму правого біцепса стегна. За прогнозами лікарів, термін відновлення Педрі становитиме близько одного місяця. Таким чином, футболіст зможе повернутися до гри ближче до весни.

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги. Наступний поєдинок команда проведе 25 січня проти Реал Ов'єдо.

