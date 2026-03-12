Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Скандинави можуть викликати голкіпера без жодного матчу за національну команду.

Збірна Швеції зіткнулася з серйозними кадровими проблемами перед півфіналом плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України.

Команда втратила одразу трьох воротарів, які претендували на місце в основному складі. Через це тренерський штаб змушений розглядати варіант із викликом молодого голкіпера, який ще не має досвіду виступів за національну збірну.

Основний воротар Віктор Йоханссон зі Сток Сіті травмований із грудня минулого року і не встигне відновитися до майбутнього поєдинку. Інший голкіпер Робін Ольсен із Мальме отримав ушкодження під час матчу Кубка Швеції 8 березня та був змушений залишити поле вже після першого тайму.

Ще один кандидат на місце у воротах — Якоб Відель із Дербі Каунті — пропустив вісім останніх матчів через серйозну вірусну інфекцію.

У зв’язку з цим головний тренер шведської збірної Грем Поттер планує викликати до команди 21-річного воротаря португальського клубу Жил Вісенте Андре Піккорнеля, який раніше не виступав за національну команду.

