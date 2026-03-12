Ліга конференцій

Команда Арди Турана в непростому протистоянні на полі суперників зробила великий крок до чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА.

Про український футбол буде привід поговорити в контексті єврокубкових змагань навесні цього року. І це вже гарна новина, яку забезпечив нам донецький Шахтар своїми виступами на основному етапі Ліги конференцій УЄФА. Команда Арди Турана програла лише один матч — польській Легії, але все одно посіла місце у вісімці найкращих, тож навіть отримала бонус у вигляді можливості пропустити попередній раунд плей-оф.

Той самий раунд, у якому був змушений грати інший польський суперник на шляху "гірників", Лех із міста Познань, який у статусі чинного чемпіона своєї країни, але вже не лідера поточних перегонів, подужав фінський КуПС. Після цього команда під керівництвом Нільса Фредеріксена планувала так само успішно почати й домашню частину протистояння проти Шахтаря.

І загалом було помітно, що "синьо-білий" колектив цілком здатний залучитись підтримкою власних уболівальників на рідній землі в обох матчах та створити проблеми для українського клубу. Принаймні половину першого тайму взагалі віддати комусь із цієї пари ініціативу було просто неможливо — аж надто швидко змінювались у контролі м’яча команди й майже обходились без гольових моментів.

Проте це був точно не нудний футбол, а скоріше тривала підготовча фаза до чогось більшого. Наприклад, до якісних спроб проводити швидкі атаки з боку Шахтаря. Але спочатку команда Турана через пошкодження на рівному місці знову втратила Дмитра Криськіва, що, безумовно, є поганою новиною для всіх уболівальників українського футболу. Якось рідішають наші опції в центрі півзахисту перед матчами збірних.

А тим часом донеччани вийшли вперед за рахунком. Сталось це на 36 хвилині, коли Еліас просто ідеально вступив нахабно в боротьбу одразу проти двох суперників за високий м’яч у центрі поля, скинув п’ятою передачею на Марлона Гомеса, а той на свіжих ногах пролетів до лівого краю чужих володінь, після чого відбувся удар із носка під воротарем у дальній кут.

Поляки від пропущеного м’яча, зрозуміло, зніяковіли, але ще більше ніяковіти їм довелось на початку другого тайму, коли Шахтар забив удруге. Цього разу вдалим відскоком від заблокованого удару все того ж Еліаса в центрі чужого штрафного ліворуч скористався Невертон. І це вже справжній шок для команди Фредеріксена, яка наче й намагалась грати у фірмовий комбінаційний футбол, але суперники нічого не дозволяли їй створити.

Донеччани на хвилі успіху ще й намагались третім голом зняти всі питання в цій грі, проте спочатку мали відбитись від кількох хвиль атак суперників. Зробити це зрештою так і не вдалось, тож після божевільного сейву Різника ногами проти удару головою з близької відстані від Ісмахіла, настав момент виймати із сітки постріл Ішака з прострілу шведою з правого флангу від Перерйри другим темпом атаки.

Це був привід для нас понервувати, бо здалось, що команда Турана втратила ініціативу у володінні м’ячем. І турецький фахівець це також бачив, тож не дивною була його шалена реакція та забіг через половину поля заради святкування гола Ізакі на 86 хвилині, який закрив цю гру. Хоча, будемо відвертими, ніхто б із нас не відмовився пробігти цю дистанцію, щоб відзначити цей акробатичний етюд через себе на лівому куті чужого воротарського, який тепер і на премію Пушкаша подати не гріх. А чому б і ні?

Матч-відповідь поміж донецьким Шахтарем та польським Лехом відбудеться за тиждень у Кракові.

Лех — Шахтар 1:3

Голи: Ішак, 70 — Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Ізакі, 86



Лех: Мрозек — Перейра, Монька, Мілич, Гургул (Моутінью, 61) — Родрігес (Аньєро, 83), Козубаль — Голізаде (Волемарк, 61), Пальма (Ісмахіл, 61), Бенгтссон (Ума, 46) — Ішак.

Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Проспер, 88), Криськів (Марлон Гомес, 27, Назарина, 74), Очеретько — Аліссон (Ізакі, 74), Еліас, Невертон (Лукас, 74).Попередження: Голізаде, Мілич — Марлон Гомес, Бондар, Ізакі