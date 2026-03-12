Ліга конференцій

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу єврокубкового турніру.

Сьогодні, 12 березня, проходять перші матчі у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У першому матчі Райо Вальєкано в гостях здобув перемогу над Самсунспором із рахунком 3:1. Перемогу іспанській команді принесли голи у виконанні Альваро Гарсії та Алемао, який оформив дубль. У турків єдиний м'яч забив Маріус.

Самсунспор — Райо Вальєкано 1:3

Голи: Маріус, 21 — Алемао, 15, 78, Гарсія, 40.

У другій зустрічі Страсбур на виїзді обіграв Рієку з рахунком 2:0. Авторами голів у французів стали Хоакін Панічеллі та Марсьяль Годо. У хорватів забив Анте Майсторович.

Рієка — Страсбур 1:2

Голи: Майсторович, 76 — Панічеллі, 2, Годо, 72.

У третьому поєдинку АЗ Алкмар вирвав перемогу над Спартою із рахунком 2:1. Перемогу нідерландцям забезпечили голи Троя Перотта, який оформив дубль, а у чехів єдиний результативний удар на рахунку Матяша Войти.

АЗ Алкмар — Спарта Прага 2:1

Голи: Перотт, 29, 87 — Войта, 50.