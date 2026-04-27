Досвідчений голкіпер Барселони зізнався, що саме аргентинський форвард був для нього найбільш грізним суперником за всю професійну кар'єру.
27 квітня 2026, 13:56
Воротар Барселони Войцех Щесни назвав нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі найскладнішим опонентом, із яким йому доводилося зустрічатися на полі.
"Найскладніший нападник, із яким я коли-небудь стикався, — це Ліонель Мессі. Хоча, можливо, були інші нападники, які забили мені більше голів, бо він забив лише три.
Але він залишається єдиним гравцем, якого я боявся. Він смертельно небезпечний гравець", — наводить слова Щесни журналіст Фабріціо Романо.
У сезоні-2025/26 36-річний поляк, який виступає за каталонський клуб із 2024 року, провів десять матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках Войцех Щесни пропустив 17 голів і поки не зумів відіграти "на нуль".