Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Парагваю заявив, що пишається своєю командою, яка змусила одного з фаворитів чемпіонату світу боротися до фінального свистка.

Головний тренер збірної Парагваю Густаво Альфаро прокоментував мінімальну поразку від Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. За словами наставника, його команда гідно протистояла одному з головних претендентів на титул і заслужила на повагу своєю грою.

"Раніше Франції вистачало 60 хвилин, щоб вирішити долю матчів. До цього часу вони вже забивали. Сьогодні, якби не цей пенальті, вони б не змогли створити перевагу. Тому вони так святкували й наприкінці почали тягнути час. Вони знають, чого їм це коштувало.

Французи виграли ЧС-2018 і програли фінал у Катарі-2022. Ми ж повернулися на Мундіаль після 16-річної паузи. Те, як ми змагалися, вселяє мені гордість, враховуючи всі непередбачені виклики, з якими ми зіткнулися", – заявив Альфаро.

Нагадаємо, єдиний м'яч у зустрічі був забитий у середині другого тайму. Перемогу збірній Франції приніс Кіліан Мбаппе, який реалізував пенальті.