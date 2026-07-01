Іспанія

Каталонський клуб офіційно підтвердив укладення нової угоди з данським центрбеком Андреасом Крістенсеном до літа 2028 року.

Центральний захисник Барселони Андреас Крістенсен поставив підпис під новим контрактом із клубом.

Про укладення нового договору з данцем повідомила пресслужба "синьо-гранатових". Попередня трудова угода 30-річного футболіста закінчувалася наприкінці червня, а нова розрахована до середини 2028 року.

Андреас Крістенсен виступає за Барселону з 2022 року. У минулому сезоні гравець провів усього 18 матчів через травми, відзначившись одним забитим м'ячем. Загалом центрбек узяв участь у 98 поєдинках каталонського гранда в усіх турнірах, ставши автором п'яти голів та трьох результативних передач.

Раніше Барселона презентувала домашню форму на сезон 2026/27.