Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Але поміж клубами домовленості ще немає.

Данський опорний півзахисник лісабонського Спортінга Мортен Юльманн є одним із найбільш коштовних гравців португальського чемпіонату й під час цієї літньої трансферної кампанії налаштований на зміну клубу.

Агенти 27-річного виконавця працюють над його потенційним переходом до мадридського Атлетіко, ідея про приєднання до якого отримала схвалення самого гравця.

Останніми днями "леви" провели кілька раундів перемовин із "матрацниками", але не змогли дійти згоди щодо ціни футболіста.

Спортінг хоче отримати за півзахисника з контрактом ще на два роки 60 млн євро, тоді як Атлетіко наразі погоджується заплатити лише 45 млн євро, уключно з бонусами.

На рахунку Юльманна три голи та шість асистів у 45 матчах минулого сезону.