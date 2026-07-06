Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі американців та бельгійців напередодні їхньої битви в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати безкомпромісні протистояння на стадії плейоф. В 1/8 фіналу в очній битві зійдуться збірні США та Бельгії. Для "янкі" цей поєдинок є ще одним випробуванням на шляху до історичного результату за багато останніх років на мундіалях, тоді як "червоні дияволи" намагатимуться вкотре не впасти обличчям в багнюку перед власними вболівальниками і провести хоч один якісний турнір за останні роки.

Разом із нашим партнером betking розповідаємо про історію взаємин цих національних команд, яка налічує сім офіційних та товариських поєдинків.

ЧС-1930: історичний мундіаль для "янкі"

Єдиний тріумф на мундіалі та єдина перемога над Бельгією в історії відбулися у далекому 1930 році.

Поєдинок в уругвайському Монтевідео став одним із двох перших матчів в історії світових першостей і одразу приніс американцям найважливішу перемогу у боротьбі за вихід із групи.

Початок зустрічі пройшов у непростих погодних умовах — сильний дощ та холодний вітер ускладнювали комбінаційну гру обох команд. Довгий час бельгійці успішно стримували атаки "янкі", однак у середині першого тайму США змогли вийти вперед. Головним героєм став Барт Макгі, який забив на 23 хвилині. Потім наприкінці тайму перевагу подвоїв Томмі Флорі. У другому таймі "зірково-смугасті" закріпили перемогу результативним ударом Берта Петноуда. Голкіпер Джиммі Дуглас, у свою чергу, зберіг свої ворота сухими, оформивши перший сухий матч в історії ЧС.

Перемога над Бельгією стала фундаментом одного з найуспішніших виступів збірної США на чемпіонатах світу. У наступному турі американці знову перемогли з рахунком 3:0, розгромивши Парагвай, а Петноуд увійшов до історії як автор першого хет-трику на мундіалях. Ці результати дозволили США виграти свою групу і вийти в півфінал, де "янкі" розгромно поступилися Аргентині (1:6), завершивши дебютний ЧС на третьому місці, що й досі є найкращим результатом американців на мундіалях.

США — Бельгія 3:0

Голи: Макгі, 23, Флорі, 45, Петноуд, 69.

США: Дуглас, Трейсі, Вуд, Мурхаус, Гонсалвеш, Галлагер, Олд, Браун, Флорі, Макгі, Петноуд.

Бельгія: Баджу, Наувенс, Гойдонкс, Брен, Дідденс, Де Клерк, Геллеманс, Версейл, Мусхал, Адамс, Ворхоф.

ЧС-2014: божевільний овертайм

Остання офіційна зустріч двох команд відбулася 12 років тому, коли Бельгія та США зустрілися на ЧС-2014 у Бразилії. На цей момент збірні зустрілися в 1/8 фіналу і тоді бельгійці вважалися очевидним фаворитом, проте не все пройшло так гладко, як хотілося б "червоним дияволам".

Основний час матчу пройшов у напруженій боротьбі, де було зафіксовано лише кілька небезпечних моментів — якщо американців двічі врятував воротар Тім Ховард своїми сейвами, то США відповіли наприкінці гри, коли Кріс Вондоловскі втратив, напевно, шанс свого життя, пробивши повз ворота Тібо Куртуа з кількох метрів.

Потім настав один з найбільш захоплюючих овертаймів в історії ЧС. Спочатку на 93 хвилині м'яч відскочив до Кевіна Де Брюйне, який хитнув суперника у штрафному майданчику та точно пробив у дальній кут воріт. Через 12 хвилин Кевін знайшов у штрафному майданчику Ромелу Лукаку, а той потужно пробив у ближній кут, подвоївши перевагу бельгійців. На все це американці відповіли голом Джуліана Гріна за дві хвилини після класної передачі Майкла Бредлі.

"Янкі" ще мали шанс відігратися після цікавої комбінації зі стандарту, але блискучі дії Куртуа не дозволили США поборотися за чвертьфінал, де власне і вибула Бельгія після мінімальної поразки від Аргентини (0:1).

Бельгія — США 2:1

Голи: Де Брюйне, 93, Лукаку, 105 — Грін, 107.

Бельгія: Куртуа — Вертонген, Компані, ван Бюйтен, Альдервейрелд — Вітсель, Феллаїні — Азар (Шадлі, 111), Де Брюйне, Мертенс (Міральяс, 60) — Орігі (Лукаку, 91).

США: Говард — Бізлі, Беслер, Гонсалес, Джонсон (Єдлін, 32) — Кемерон, Джонс — Бедоя (Грін, 105+2), Бредлі, Зусі (Вондоловскі, 72) — Демпсі.

Попередження: Компані — Кемерон.

Товариські матчі: повна домінація "червоних дияволів"

З моменту ЧС-1930 Бельгія і США не зустрічалися більше 60 років, коли раптом вирішили провести спаринг у квітні 1995 року. Саме тоді бельгійці розпочали свою переможну ходу над американцями у футболі — все почалося з мінімальної перемоги завдяки голу у виконанні Гюнтера Схепенса, який точно пробив з гострого кута.

Через три роки команди знову зустрілися в тому ж Брюсселі — цього разу бельгійці забили два м'ячі у ворота американців, авторами яких став Ніко ван Керкховен, який оформив дубль.

Через 13 років команди знову погодилися провести контрольний матч у 2011 році, який завершився мінімальною перемогою "червоних дияволів" завдяки голу у виконанні Ніколаса Ломбертса на 56 хвилині.

У травні 2013 року Бельгія вперше в рамках спарингів приїхала на територію США до Клівленду, але й підтримка власних фанів не допомогла американцям зупинити бельгійців, хоча цього разу "янкі" змогли забити свої перші голи у ворота "червоних дияволів" з пам'ятного ЧС-1930.

Останній спаринг відбувся у березні цього року, коли США прийняла Бельгію в Атланті. Зміна дислокації знову не допомогла виграти, але "янкі" знову змогли забити на очках власних фанів. Бельгія здобула перемогу з рахунком 5:2. У складі бельгійців головним героєм став Доді Лукебакіо, який оформив дубль у другому таймі.

Усі матчі між збірними США та Бельгії

13 липня 1930 року — США 3:0 Бельгія (ЧС-1930, груповий етап)

22 квітня 1995 року — Бельгія 1:0 США (товариський матч)

25 лютого 1998 року — Бельгія 2:0 США (товариський матч)

6 вересня 2011 року - Бельгія 1:0 США (товариський матч)

30 травня 2013 року — США 2:4 Бельгія (товариський матч)

1 липня 2014 року — Бельгія 2:1 США (ЧС-2014, 1/8 фіналу)

28 березня 2026 року — США 2:5 Бельгія (товариський матч)

Погляд у майбутнє

Новий раунд протистояння, який прийматиме стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, обіцяє стати справжню прикрасою турніру. Американці підходять до матчу в статусі міцної та зігранної команди, прагнучи не лише пройти далі сіткою плейоф, а й нарешті зняти прокляття та здобути першу звитягу над "червоними дияволами" с 1930 року. З іншого боку, Бельгія спиратиметься на досвід та спробує продовжити свою унікальну безпрограшну серію у поєдинках проти "янкі", яка налічує шість матчів.

Чи зможуть США зламати неприємну для себе тенденцію минулих десятиліть, чи європейський колектив зможе виправдати статус фаворита — дізнаємося вже зовсім скоро.

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