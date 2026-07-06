Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Норвегії прокоментував скандальне вердикт ФІФА.

Нападник збірної США Фоларін Балогун отримав несподіваний дозвіл зіграти у надважливому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила безпрецедентне рішення призупинити його обов'язкову одноматчеву дискваліфікацію за червону картку, замінивши її на випробувальний термін.

Подія викликала резонанс у футбольній спільноті, і зокрема не оминув її увагою головний тренер національної збірної Норвегії Столе Сольбаккен після перемоги його команди над Бразилією (2:1).

"Це велика помилка від ФІФА. Це не дуже вдале рішення. Гравець отримав червону картку, і VAR також дійшов висновку, що це була червона картка. Відповідно до правил, це означає, що його дискваліфікують на одну гру.

Я думаю, що найгірше в цій ситуації те, що навіть якщо США переможуть Бельгію, за ними завжди буде тягнутись цей додатковий шлейф.

Звісно, що бельгійці будуть розлючені. А що нам тепер робити з наступними червоними картками на турнірі? Що там станеться, якщо хтось ще захоче, щоб покарання скасували? Чи якийсь комітет її ухвалить знову таке рішення?

Це погане, дуже погане рішення, яке зашкодить чемпіонату світу та Сполученим Штатам", — заявив норвезький фахівець.