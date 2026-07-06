Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Португалії та Іспанії.

У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Португалії та Іспанії. Матч мундіалю пройде в понеділок, 6 липня, о 22:00. Зустріч прийме Даллас Стедіум (США).

Де дивитись матч Португалія — Іспанія?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Португалії та Іспанії можна буде на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2.

За версією betking, більше шансів на успіх у цій дуелі мають підопічні Луїса де ла Фуенте. На звитягу збірної Іспанії в основний час букмекери дають коефіцієнт 1.90, тоді як на перемогу Португалії виставлено показник 4.20. Ймовірність того, що команди не визначать переможця за підсумками двох таймів, оцінюється коефіцієнтом 3.60.

Слідкуйте за поєдинком Португалія — Іспанія на Football.ua.

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