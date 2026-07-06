Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Норвегії продовжує переписувати історію після виходу команди до чвертьфіналу ЧС-2026.

Ерлінг Голанд записав до свого активу ще одне історичне досягнення, оформивши дубль у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бразилії.

Норвезький нападник відзначався голами в усіх чотирьох своїх перших поєдинках на мундіалях — раніше він забивав Іраку, Сенегалу та Кот-д'Івуару. Таким чином Голанд став першим європейським футболістом після Крістіана В'єрі, який повторив це досягнення. Італієць востаннє зробив подібне на чемпіонаті світу 1998 року.

Вражає і результативність форварда на міжнародному рівні. На рахунку Голанда вже 27 забитих м'ячів у 14 останніх матчах за збірну Норвегії.

Крім особистого рекорду свого лідера, норвежці також досягли історичного успіху, вперше вийшовши до чвертьфіналу чемпіонату світу.