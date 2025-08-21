Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Фіорентина.

Перша очна зустріч українського та італійського клубів відбудеться в четвер, 21 серпня, на стадіоні Татран у Пряшеві, Словаччина. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Стефано Піолі. Так, на перемогу Фіорентини можна поставити з коефіцієнтом 1.42, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 7.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Фіорентина: -1,25", представлений показником 1.86.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Едіна Джеко.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Фіорентини й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.75.

Слідкуйте за поєдинком Полісся — Фіорентина на Football.ua.