Туреччина

Турецький клуб шукає нового тренера.

Фенербахче розглядає кандидатури Лучано Спаллетті та Анже Постекоглу після відставки Жозе Моурінью 29 серпня, викликаного невдалим виступом у кваліфікації Ліги чемпіонів, де команда поступилася Бенфіці, повідомляє журналіст Ягіз Санбуджоглу. Турецький клуб уже зв’язався з обома спеціалістами, уточнюючи умови можливого контракту.

Лучано Спаллетті востаннє очолював збірну Італії, тоді як Анже Постекоглу залишив Тоттенгем цього літа, що робить їх доступними для нового виклику. Фенербахче прагне швидко знайти заміну португальцю, щоб стабілізувати команду перед подальшими матчами.

Ці переговори можуть визначити подальший розвиток клубу, адже вибір тренера стане ключовим для повернення до боротьби за трофеї після провального старту сезону.

