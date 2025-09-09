Туреччина

39-річний італійський спеціаліст підписав контракт на два роки.

Фенербахче офіційно оголосив про призначення Доменіко Тедеско новим головним тренером команди.

Контракт із 39-річним наставником розрахований на два сезони, повідомляє пресслужба турецького клубу.

Перед цим Фенербахче звільнив Жозе Моурінью після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від Бенфіки (0:0, 0:1).

У тренерській кар’єрі Тедеско вже встиг попрацювати з Гоффенгаймом U-19, Ерцгебірге, Шальке, Лейпцигом та ще одним менш відомим клубом. Останнім місцем роботи спеціаліста була збірна Бельгії, яку він очолював із 2023 року.