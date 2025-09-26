Туреччина

Німець працює в Стамбулі з 9-го вересня...

Стамбульський Фенербахче може звільнити німецького фахівця Доменіко Тедеско з посади головного тренера команди. Про це повідомляє турецьке видання Fotomaç.

За інформацією джерела, після поразки від Динамо Загреб (1:3) у першому турі загального етапу Ліги Європи новий президент клубу Садеттін Саран провів засідання ради директорів, на якому було вирішено надати тренеру три матчі на виправлення ситуації.

Зазначається, в разі якщо Тедеско не переможе у всіх трьох наступних матчах, його звільнять під час перерви на жовтневі матчі збірних.

Наразі Фенербахче посідає третє місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши 11 очок після п'яти зіграних матчів.