Туреччина

Захисник Коджаеліспору Олександр Сирота відзначився зі знаком "мінус".

Коджаеліспор на виїзді протистояв Бешикташу в рамках 7-го туру чемпіонату Туреччини.

Гра завершилася 3:1 на користь господарів. При рахунку 2:1 Коджаеліспор намагався врятувати гру та мав на це декілька шансів, проте точкою в грі став гол у свої ворота українського захисника гостей Олександра Сироти.

🚨🇹🇷 | GOAL: JOTA SILVA MAKES IT THREE FOR BESIKTAS!



Besiktas 3-1 Kocaelispor. pic.twitter.com/9LAQdKmugV — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 29, 2025

Сирота виступає за Коджаеліспор на правах оренди з Динамо. На його рахунку 3 гри в цьому сезоні в чемпіонаті Турції.

Коджаеліспор наразі посідає останнє місце в чемпіонаті Туреччини, набравши два очки у семи поєдинках.