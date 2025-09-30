Захисник Коджаеліспору Олександр Сирота відзначився зі знаком "мінус".
Олександр Сирота, getty images
30 вересня 2025, 10:10
Коджаеліспор на виїзді протистояв Бешикташу в рамках 7-го туру чемпіонату Туреччини.
Гра завершилася 3:1 на користь господарів. При рахунку 2:1 Коджаеліспор намагався врятувати гру та мав на це декілька шансів, проте точкою в грі став гол у свої ворота українського захисника гостей Олександра Сироти.
Сирота виступає за Коджаеліспор на правах оренди з Динамо. На його рахунку 3 гри в цьому сезоні в чемпіонаті Турції.
Коджаеліспор наразі посідає останнє місце в чемпіонаті Туреччини, набравши два очки у семи поєдинках.