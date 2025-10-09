Туреччина

Форвард Галатасараю прокоментував трансферну історію останніх років.

Осімген розповів виданню Guardia di Finanza, як влітку 2020 року президент Ауреліо Де Лаурентіса намагався всіма силами переконати його прийняти пропозицію "Наполі". Деталі зустрічі на човні на Капрі були розкриті, коли нігерійський нападник переживав складний період через хворобу батька.

Мій попередній агент (Жан Жерар) висловлював серйозну зацікавленість з боку Наполі, але його цікавив лише мій трансфер, а не здоров'я мого батька. У той час у мене не було сил думати про футбол; я просто хотів знати, як у нього справи", – сказав Осімген.

"Жерар зателефонував мені, щоб зустрітися з ним у Ніцці. Луїш Кампуш і президент Лілля Жерар Лопес також були там. Вони сказали мені, що я повинен перейти до Наполі, що угода вже існує, і що через пандемію це гарна можливість для Лілля. Але я нічого про це не знав".

Приблизно в той час помер його батько. Після смерті батька я був неймовірно розлючений на Лілль та свого агента, бо не зміг побачитися з ним перед смертю, – написав Осімген у заяві. "Вони навіть сказали мені, що наступного дня мені доведеться вирушити до Неаполя, навіть не усвідомлюючи смерті батька.

З поваги до президента Лілля я все одно поїхав до Неаполя, але нічого не підписав. Я зустрівся з тренером, який пояснив мені проект, а наступного дня — з Де Лаурентісом на Капрі. Він розповів мені про місто та клуб, але я не міг зрозуміти, що він говорив Джунтолі, бо вони розмовляли італійською. Він запитав мене, чи бачив я контракт, але я нічого не отримав.

Колишній нападник Наполі потім пояснив, як продовжувалися переговори: "Повернувшись до готелю, я попросив у свого агента проєкт контракту. Він сказав мені, що у нього його немає. Я був здивований, бо президент сказав мені інакше. Зрештою, він показав мені якийсь папірець, псевдоугоду з Наполі. Я розлютився і захотів повернутися до Франції. Я попросив у Лопеса тижневий відпочинок і поїхав до Парижа. Потім, коли я повернувся до "Лілля", я вирішив припинити свої стосунки з цим агентом".

Зрештою, домовленості було досягнуто: "Бачачи, що Наполі справді зацікавлений, я попросив Вільяма Д'Авілу зайнятися моїм трансфером. Ближче до кінця липня я підписав контракт у Ліллі у присутності Мауріціо Мікелі за Наполі та, серед інших, Д'Авіли, Лопеса, Інгли, Календи та Кросса".

Віктор Осімген виступав за Наполі в період з 2020 по 2025 роки. Зіграв 133 гри забив 76 м'ячів та віддав 18 результативних передач. У сезоні-2022/23 завоював золото Серії А.